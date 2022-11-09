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В Ростове освободили от ларьков более 400 участков

9 ноября 18:11
Фото: 1MI
Более 400 участков освободили от точек нелегальной торговли, сообщил начальник управления торговли и бытового обслуживания Константин Тихонов.

С начала года в Ростове от незаконных ларьков освободили 408 муниципальных земельных участка. Также удалось демонтировать 200 нелегальных ларьков.

Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко отметил, что снос ларьков позитивно влияет на внешний вид города, а также приносит доход в городской бюджет.

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Власти рассказали, что собственникам незаконных торговых точек дается не больше двух рабочих дней для добровольного освобождения земельного участка. Также продавцов, торгующих в неустановленных местах, привлекают к административной ответственности.

Ранее прокуратура потребовала убрать в Ростове ларьки с автобусных остановок.

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