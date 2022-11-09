С начала года в Ростове от незаконных ларьков освободили 408 муниципальных земельных участка. Также удалось демонтировать 200 нелегальных ларьков.
Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко отметил, что снос ларьков позитивно влияет на внешний вид города, а также приносит доход в городской бюджет.
Власти рассказали, что собственникам незаконных торговых точек дается не больше двух рабочих дней для добровольного освобождения земельного участка. Также продавцов, торгующих в неустановленных местах, привлекают к административной ответственности.
Ранее прокуратура потребовала убрать в Ростове ларьки с автобусных остановок.