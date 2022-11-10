Мужчина до мобилизации был агрономом, он пошел служить в должности рядового. Он рассказал, что у него есть боевое прошлое - срочная служба на Кавказе.
"Ситуация тогда на Кавказе и сейчас отличается очень сильно. Сейчас 21 век и все на глазах - квадрокоптеры и спутниковое наведение", - рассказал боец.
Он добавил, что во время его службы ничего подобного не было. По его словам, тогда просто были стрельбы.
Военнослужащий добавил, что быстро адаптировался, хотя оказалось не совсем просто из-за возраста. Сказалось то, что ему больше 30 лет.
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