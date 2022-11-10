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Мобилизованный из Ростовской области агроном рассказал всю правду о подготовке

Вчера, 10:19
Фото: mil.ru
Военнослужащие на стрельбах
Агроном из Ростовской области попал под мобилизационную кампанию и рассказал о проходящем обучении, говорится в Telegram-канале военкора Бориса Рожина.

Мужчина до мобилизации был агрономом, он пошел служить в должности рядового. Он рассказал, что у него есть боевое прошлое - срочная служба на Кавказе. 

"Ситуация тогда на Кавказе и сейчас отличается очень сильно. Сейчас 21 век и все на глазах - квадрокоптеры и спутниковое наведение", - рассказал боец.

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Он добавил, что во время его службы ничего подобного не было. По его словам, тогда просто были стрельбы. 

Военнослужащий добавил, что быстро адаптировался, хотя оказалось не совсем просто из-за возраста. Сказалось то, что ему больше 30 лет. 

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал о событиях в Херсонской области.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Спецоперация#Илья Протвинов
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