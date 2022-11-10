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Пенсионерка из Херсонской области получила первый в Таганроге жилищный сертификат

Вчера, 17:46
Фото: 1MI
Переехавшая в Ростовскую область беженка Нина Малета стала первым в Таганроге получателем жилищного сертификата, об этом рассказал портал «Дон24».
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Беженцы

В издании сообщили, что пенсионерка Нина Малета с трудом приняла решение оставить дом и хозяйство в Херсонской области ради переезда в Ростовскую область. Решающим фактором стали участившиеся обстрелы со стороны ВСУ, а также угроза подтопления из-за повреждения дамбы Каховской ГЭС. Ей понадобилось несколько минут после сообщения об эвакуации, чтобы собрать вещи для переезда к сыну в Ростовскую область.

Женщина призналась, что давно хотела переехать в Россию, поскольку здесь живут ее дети — дочь в Москве и сын, который живет на Кубани и работает в Ростове-на-Дону. Жительница Херсонской области перебралась к сыну, когда узнала, что может получить сертификат. Она подала заявление и меньше чем через две недели стала первой обладательницей сертификата на покупку жилья в Таганроге, возвращаться она больше не планирует.

Ни одного сертификата на жилье для беженцев из Херсона не выдали в Ростовской области
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Между тем,  замминистра строительства Ростовской области Сергей Вифлянцев также сообщил, что ведомство приняло уже более 170 заявлений от беженцев,  30% из них были заявками на получение выплат на предоставление жилья. Сейчас власти рассмотрели и одобрили уже 29 заявлений, заявители получают выплаты. 

«Есть и обоснованные отказы. Но граждане могут повторно обратиться, с приложением пакета документов», — в заключение добавил Сергей Вифлянцев.

Ранее женщина, приехавшая из Херсонской области, рассказала, что ее семья до сих пор не получила ответа на свои заявления. 

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