В издании сообщили, что пенсионерка Нина Малета с трудом приняла решение оставить дом и хозяйство в Херсонской области ради переезда в Ростовскую область. Решающим фактором стали участившиеся обстрелы со стороны ВСУ, а также угроза подтопления из-за повреждения дамбы Каховской ГЭС. Ей понадобилось несколько минут после сообщения об эвакуации, чтобы собрать вещи для переезда к сыну в Ростовскую область.
Женщина призналась, что давно хотела переехать в Россию, поскольку здесь живут ее дети — дочь в Москве и сын, который живет на Кубани и работает в Ростове-на-Дону. Жительница Херсонской области перебралась к сыну, когда узнала, что может получить сертификат. Она подала заявление и меньше чем через две недели стала первой обладательницей сертификата на покупку жилья в Таганроге, возвращаться она больше не планирует.
Между тем, замминистра строительства Ростовской области Сергей Вифлянцев также сообщил, что ведомство приняло уже более 170 заявлений от беженцев, 30% из них были заявками на получение выплат на предоставление жилья. Сейчас власти рассмотрели и одобрили уже 29 заявлений, заявители получают выплаты.
«Есть и обоснованные отказы. Но граждане могут повторно обратиться, с приложением пакета документов», — в заключение добавил Сергей Вифлянцев.
Ранее женщина, приехавшая из Херсонской области, рассказала, что ее семья до сих пор не получила ответа на свои заявления.