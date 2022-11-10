Женщина призналась, что давно хотела переехать в Россию, поскольку здесь живут ее дети — дочь в Москве и сын, который живет на Кубани и работает в Ростове-на-Дону. Жительница Херсонской области перебралась к сыну, когда узнала, что может получить сертификат. Она подала заявление и меньше чем через две недели стала первой обладательницей сертификата на покупку жилья в Таганроге, возвращаться она больше не планирует.