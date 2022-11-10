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Первые 60 призывников из Ростовской области уже отравились на службу в войска

Вчера, 10:24
Фото: mil.ru
Отправка новобранцев
Из Ростовской области на службу уже отправили 60 призывников, доложила пресс-служба Южного военного округа.

1 ноября в России начался воинский призыв. Более 300 призывников из Южного военного округа уже отправились к местам прохождения военной службы, 60 из них являются новобранцами из Ростовской области.

Уточняется, что бойцы уже прошли медицинскую комиссию, их обеспечили продуктами на время следования в части, а также средствами личной гигиены, амуницией и формой.

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Всего военные комиссариаты Южного военного округа отправят на службу порядка 26 тысяч человек, половина из них прибудет в воинские части до конца ноября.

Сам осенний призыв в этом году завершится 31 декабря.

Ранее Rostovazeta рассказала, кому по закону положена отсрочка от призыва.

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#Виктория Прутковская#Армия РФ#Новости#Армия#Осенний призыв#Ростовская область
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