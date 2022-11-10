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Почти 60% предпринимателей Ростова назвали санкцией угрозой для своего бизнеса

Вчера, 11:10
Фото: unsplash.com
В Ростове 58% бизнесменов беспокоятся из-за негативного влияния санкций, сообщает департамент экономики города.

Департамент экономики Ростова провел опрос среди местных предпринимателей и узнал о том, как санкции повлияли на их бизнес. Выяснилось, что 58% коммерсантов считают санкции, введенные в этом году, реальной угрозой своему бизнесу. Вместе с тем 52% опрошенных все равно планируют продолжать работу и развивать свое дело.

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Чиновники же отметили, что местный бизнес все равно показывает высокую адаптивность в условиях санкций. Также власти заявляют, что продолжат оказывать поддержку предпринимателям как в сохранении существующего бизнеса, так и в открытии нового.

Ранее стало известно, что под Ростовом за 20 миллионов рублей продают развлекательный центр с кинотеатром и с караоке.

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#Алина Заярная#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Санкции#Бизнес и власть
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