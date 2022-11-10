Департамент экономики Ростова провел опрос среди местных предпринимателей и узнал о том, как санкции повлияли на их бизнес. Выяснилось, что 58% коммерсантов считают санкции, введенные в этом году, реальной угрозой своему бизнесу. Вместе с тем 52% опрошенных все равно планируют продолжать работу и развивать свое дело.
Чиновники же отметили, что местный бизнес все равно показывает высокую адаптивность в условиях санкций. Также власти заявляют, что продолжат оказывать поддержку предпринимателям как в сохранении существующего бизнеса, так и в открытии нового.
Ранее стало известно, что под Ростовом за 20 миллионов рублей продают развлекательный центр с кинотеатром и с караоке.