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Дети мобилизованных смогут бесплатно отдыхать в лагерях в Ростовской области

Сегодня, 16:44
Фото: 1MI
В Ростовской области хотят сделать бесплатным отдых в лагерях для детей мобилизованных, сообщается на сайте Законодательного собрания региона.

Депутаты Заксобрания Ростовской области выступили с инициативой сделать бесплатным отдых в детских оздоровительных лагерях для детей мобилизованных. Также компенсировать стоимость путевок хотят и для детей добровольцев.

Первый зампредседателя ЗСРО Сергей Михалев заявил, что инициативу необходимо реализовать, тем более, что она в рамках полномочий региона.

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Также депутаты рассказали, что в этом году в детских лагерях Ростовской области отдохнули порядка двух тысяч детей беженцев из Донбасса и Украины.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что семьи мобилизованных просят об уборке мусора и выгуле собак.

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#Виктория Прутковская#Частичная мобилизация#Новости#Ростовская область#Льготы для мобилизованных#Дети
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