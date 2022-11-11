Депутаты Заксобрания Ростовской области выступили с инициативой сделать бесплатным отдых в детских оздоровительных лагерях для детей мобилизованных. Также компенсировать стоимость путевок хотят и для детей добровольцев.
Первый зампредседателя ЗСРО Сергей Михалев заявил, что инициативу необходимо реализовать, тем более, что она в рамках полномочий региона.
Также депутаты рассказали, что в этом году в детских лагерях Ростовской области отдохнули порядка двух тысяч детей беженцев из Донбасса и Украины.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что семьи мобилизованных просят об уборке мусора и выгуле собак.