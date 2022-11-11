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В Ростове сотни домов останутся без воды на сутки

Сегодня, 07:48
Фото: Ростовводоканал/vk.com
Работы на водопроводе в Ростове

На сутки с 15 и до 16 ноября часть Ростова-на-Дону останется без воды из-за ремонта

В Ростове жителей Нахичевани ожидает отключение воды из-за ремонта водопровода, об этом сообщили на портале АО «Ростовводоканал».

Компания предупредила, что в следующий вторник, 15 ноября, в 08.30 утра жителей Нахичевани ожидает полное отключение водоснабжения. Причиной этого станет капитальный ремонт водопровода на участке протяженностью 0,9 километра. В зону отключения подачи воды попадут дома, расположенные в границах улиц 14-й, 18-й и 24-й Линий, а также Налбандяна, Ченцова и проспекта Шолохова.

Подачу воды возобновят к 08.00 мск 16 ноября.

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 7 по 13 ноября
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Жителям Ростова-на-Дону принесли извинения за причиненные неудобства.

Ранее в Нахичевани короткое замыкание стало причиной ЧП на рынке.

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