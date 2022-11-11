Компания предупредила, что в следующий вторник, 15 ноября, в 08.30 утра жителей Нахичевани ожидает полное отключение водоснабжения. Причиной этого станет капитальный ремонт водопровода на участке протяженностью 0,9 километра. В зону отключения подачи воды попадут дома, расположенные в границах улиц 14-й, 18-й и 24-й Линий, а также Налбандяна, Ченцова и проспекта Шолохова.