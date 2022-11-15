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Губернатор Голубев призвал сразу сообщать о проблемах с отоплением в МинЖКХ Дона

Сегодня, 06:43
Фото: SweetCanadianMullet/CC BY SA 4.0 / wiki
Человек греет руки у костра
В Ростовской области при отсутствии отопления можно обратиться в МинЖКХ региона, сообщил губернатор Василий Голубев.

Это прозвучало в передаче «О главном», выпуск размещен на Youtube-канале облправительства. Ведущий рассказал о жалобах людей, что не сразу появилось отопление.

Губернатор напомнил, что уже 10 лет каждый муниципалитет 1 октября отчитывается о готовности к старту отопительного сезона. Но наступает он примерно в середине месяца из-за погодных условий.

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Власти региона взяли под отдельный контроль ряд домов. Губернатор попросил в случае проблем звонить в управляющие компании или в МинЖКХ региона. 

Обращаться можно по номеру 8-863-240-13-79. 

Ранее ростовчанам рассказали, в каких автобусах можно замерзнуть.

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