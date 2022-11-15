Это прозвучало в передаче «О главном», выпуск размещен на Youtube-канале облправительства. Ведущий рассказал о жалобах людей, что не сразу появилось отопление.
Губернатор напомнил, что уже 10 лет каждый муниципалитет 1 октября отчитывается о готовности к старту отопительного сезона. Но наступает он примерно в середине месяца из-за погодных условий.
Власти региона взяли под отдельный контроль ряд домов. Губернатор попросил в случае проблем звонить в управляющие компании или в МинЖКХ региона.
Обращаться можно по номеру 8-863-240-13-79.
Ранее ростовчанам рассказали, в каких автобусах можно замерзнуть.