Наступательный менталитет был характерен для дворян и казаков, он означает готовность отстаивать свою позицию через нападение, а не оборону. Венков полагает, что в условиях спецоперации, для усиления мощи государства, необходимо воспитывать у молодежи именно наступательный менталитет. Сделать это можно, например, через кадетские корпуса и другие военные училища.