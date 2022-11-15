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Профессор из Ростова Венков рассказал, как надо воспитывать молодежь для победы в СВО

Сегодня, 08:09
Фото: unsplash.com
Мужчина с длинными волосами
У большинства граждан России преобладает оборонительный менталитет, влияющий, в том числе, на воспитание подрастающего поколения, заявил ростовский ученый, доктор исторических наук Андрей Венков.

Историк Андрей Венков в интервью ЮНЦ РАН заявил, что в России существует дефицит мужского воспитания. Ученый связывает это с преобладанием у населения оборонительного менталитета, который в свою очередь объясняется тем, что более 80% россиян — потомки крестьян.

Наступательный менталитет был характерен для дворян и казаков, он означает готовность отстаивать свою позицию через нападение, а не оборону. Венков полагает, что в условиях спецоперации, для усиления мощи государства, необходимо воспитывать у молодежи именно наступательный менталитет. Сделать это можно, например, через кадетские корпуса и другие военные училища.

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Ранее профессор Андрей Венков рассказал, почему граничащий с Доном Донбасс принадлежит России.

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