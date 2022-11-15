Трое военнослужащих из Сальского района Ростовской области погибли в зоне спецоперации на Украине. Погибшие были отправлены в военкомат 19 октября, прошли военную подготовку. Погибли мужчины также в один день — 26 октября. У одного из них остались жена и двое маленьких детей.