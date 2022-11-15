Трое военнослужащих из Сальского района Ростовской области погибли в зоне спецоперации на Украине. Погибшие были отправлены в военкомат 19 октября, прошли военную подготовку. Погибли мужчины также в один день — 26 октября. У одного из них остались жена и двое маленьких детей.
Третий дончанин был призван 27 сентября. В зону СВО они был отправлен в качестве механика-водителя. Погиб резервист 8 ноября при выполнении боевой задачи. Дома его не дождались супруга и двое детей.
Официальной информации о гибели бойцов от Минобороны РФ не поступало.
Ранее сообщалось, что срочник из Ростовской области погиб недалеко от границы с Украиной.