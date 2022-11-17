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Семь автозаправок и шесть автомоек построят в Ростовской области за 1,1 млрд рублей

Сегодня, 05:26
Фото: 1MI
В Ростовской области вложат 1,1 миллиарда рублей в строительство автозаправок и автомоек, сообщили в облправительстве.


Этот инвестпроект включили в перечень «губернаторской сотни». Планируется построить пять автоматических заправок и две модульные.

Кроме того, появятся шесть автоматических моек и умный магазин. Проекты будут реализованы в нескольких населенных пунктах, в том числе Ростове и Новочеркасске.

На месте ночного клуба в Ростове построят завод по производству деталей для ноутбуков
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«В данный момент готовы два объекта — одна мойка и АЗС. Еще на четырех продолжаются работы», — сказано в сообщении.

Отмечается, что для местных жителей появятся 60 мест для работы.

Ранее стало известно, что на месте ночного клуба в Ростове построят завод по производству деталей для ноутбуков. 

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