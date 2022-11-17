Семь автозаправок и шесть автомоек построят в Ростовской области за 1,1 млрд рублей

Этот инвестпроект включили в перечень «губернаторской сотни». Планируется построить пять автоматических заправок и две модульные.
Кроме того, появятся шесть автоматических моек и умный магазин. Проекты будут реализованы в нескольких населенных пунктах, в том числе Ростове и Новочеркасске.
«В данный момент готовы два объекта — одна мойка и АЗС. Еще на четырех продолжаются работы», — сказано в сообщении.
Отмечается, что для местных жителей появятся 60 мест для работы.
Ранее стало известно, что на месте ночного клуба в Ростове построят завод по производству деталей для ноутбуков.