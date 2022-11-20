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Известный КВНщик разбился насмерть в ДТП в Ростове

Сегодня, 12:53
Фото: Социальные сети Георгия Бязырова
Известный игрок КВН и ведущий Георгий Бязыров трагически погиб в ДТП в Ростове, сообщают СМИ.

18 ноября в Ростове в ДТП погиб игрок КВН и ведущий различных мероприятий Георгий Базыров. Обстоятельства трагического инцидента не известны, уточняет Donday со ссылкой на свои источники.

Базыров был членом сборной команды «Евразы- РостГМУ». В ее составе он становился финалистом Премьер-Лиги КВН и участником 1/8 финала Высшей лиги КВН в 2012 и 2013 годах.

После ухода из КВН Базыров занялся ведением мероприятий. Он провел сотни выпускных балов, свадеб и юбилеев.

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Официальной комментариев о гибели Базырова от МВД и ГИБДД пока не поступало.

Ранее в Ростове насмерть сбили пенсионера, переходившего дорогу в неположенном месте.

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