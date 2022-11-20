18 ноября в Ростове в ДТП погиб игрок КВН и ведущий различных мероприятий Георгий Базыров. Обстоятельства трагического инцидента не известны, уточняет Donday со ссылкой на свои источники.
Базыров был членом сборной команды «Евразы- РостГМУ». В ее составе он становился финалистом Премьер-Лиги КВН и участником 1/8 финала Высшей лиги КВН в 2012 и 2013 годах.
После ухода из КВН Базыров занялся ведением мероприятий. Он провел сотни выпускных балов, свадеб и юбилеев.
Официальной комментариев о гибели Базырова от МВД и ГИБДД пока не поступало.
Ранее в Ростове насмерть сбили пенсионера, переходившего дорогу в неположенном месте.