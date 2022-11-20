Власти Ростова доложили, что в январе 2023 года в городе начнется строительство новой трамвайной ветки, пролегающей в Левенцовский микрорайон. Соответствующее решение уже согласовано с группой компаний «Синара», которая занимается модернизацией трамвайной сети Ростова.
Концессионное соглашение между мэрией и «Синарой» будет согласовано уже в ближайшее время. Сейчас чиновники решают вопрос разработки документации по планировке территории для строительства трамвайной ветки. Эти работы должны завершиться до 27 декабря текущего года.