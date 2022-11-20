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Трамвайную сеть Ростова начнут модернизировать в начале 2023 года

Сегодня, 17:31
Фото: 1MI
Строительство новой трамвайной ветки начнется в Ростове уже в январе нового года, сообщил сити-менеджер города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Власти Ростова доложили, что в январе 2023 года в городе начнется строительство новой трамвайной ветки, пролегающей в Левенцовский микрорайон. Соответствующее решение уже согласовано с группой компаний «Синара», которая занимается модернизацией трамвайной сети Ростова.

Концессионное соглашение между мэрией и «Синарой» будет согласовано уже в ближайшее время. Сейчас чиновники решают вопрос разработки документации по планировке территории для строительства трамвайной ветки. Эти работы должны завершиться до 27 декабря текущего года.

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Тем временем Ростов скатился на 25-е место в рейтинге качества общественного транспорта.

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