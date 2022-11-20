Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о планах использования реки Дон для водоснабжения республики. Пушилин утверждает, что уже договорился с с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным о возведении водовода из Ростовской области в ДНР. Более того, водовод начнут возводить уже в первой половине 2023 года.
Пушилин обосновал необходимость водовода тем, что канал «Северский Донец — Донбасс» освобождается не так быстро, как хотелось бы. Из-за этого в республике наблюдается серьезные проблемы с водоснабжением. Для обеспечения жителей региона было решено пойти на такой сложный и дорогостоящий шаг, как проведение водовода из реки Дон.
Власти Ростовской области заявление Пушилина пока никак не прокомментировали. Повлияет ли строительство водовода на другие инфраструктурные проекты, связанные с рекой Дон, пока не известно.
Ранее экологи заявили, что Дон значительно очистился от нефтепродуктов.