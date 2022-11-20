Пушилин обосновал необходимость водовода тем, что канал «Северский Донец — Донбасс» освобождается не так быстро, как хотелось бы. Из-за этого в республике наблюдается серьезные проблемы с водоснабжением. Для обеспечения жителей региона было решено пойти на такой сложный и дорогостоящий шаг, как проведение водовода из реки Дон.