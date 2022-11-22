Согласно данным сервиса, во вторник, 22 ноября, около 17.40 мск весь город застыл в девятибалльных пробках. Мощный ливень накрыл улицы города как раз в час пик, вызвав транспортный коллапс, а очевидцы сообщают о трех ДТП, произошедших на пересечении улиц Доватора с Предботанической, улицы Ларина с переулком Педагогическим, а также на улице Нариманова. Подробности аварий пока остаются неизвестными.