Согласно данным сервиса, во вторник, 22 ноября, около 17.40 мск весь город застыл в девятибалльных пробках. Мощный ливень накрыл улицы города как раз в час пик, вызвав транспортный коллапс, а очевидцы сообщают о трех ДТП, произошедших на пересечении улиц Доватора с Предботанической, улицы Ларина с переулком Педагогическим, а также на улице Нариманова. Подробности аварий пока остаются неизвестными.
Наиболее проблемными участками остаются улицы Большая Садовая, Красноармейская, Социалистическая, Максима Горького, Малиновского, проспект Сиверса, Михаила Нагибина и Гвардейский переулок, которые в течение получаса остаются «бордовыми». Кроме того затруднения движения также регистрируют на улицах, где произошли ДТП, и выездах из Ростова.
Ранее аналогичные пробки остановили движение в городе 17 ноября.