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Ливень и ДТП стали причиной девятибалльных пробок в Ростове 22 ноября

Сегодня, 15:03
Фото: Яндекс. Карты
В Ростове ливень и три ДТП стали причиной многочисленных пробок на территории города вечером 22 ноября, сведения об этом появились на сервисе «Яндекс. Карты».

Согласно данным сервиса, во вторник, 22 ноября, около 17.40 мск весь город застыл в девятибалльных пробках. Мощный ливень накрыл улицы города как раз в час пик, вызвав транспортный коллапс, а очевидцы сообщают о трех ДТП, произошедших на пересечении улиц Доватора с Предботанической, улицы Ларина с переулком Педагогическим, а также на улице Нариманова. Подробности аварий пока остаются неизвестными.

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Наиболее проблемными участками остаются улицы Большая Садовая, Красноармейская, Социалистическая, Максима Горького, Малиновского, проспект Сиверса, Михаила Нагибина и Гвардейский переулок, которые в течение получаса остаются «бордовыми». Кроме того затруднения движения также регистрируют на улицах, где произошли ДТП, и выездах из Ростова.

Ранее аналогичные пробки остановили движение в городе 17 ноября.  

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