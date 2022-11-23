К месту аварии направили спасателей, которые смогли вытащить водителя из салона такси и передали его в БСМП Новочеркасска в тяжелом состоянии. Остальным пострадавшим также оказали первую помощь, после чего направили в СМП. В случае экстренной ситуации жителям Ростовской области напоминают звонить для вызова помощи по номеру 112.