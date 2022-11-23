В среду, 23 ноября, поисково-спасательная служба получила сигнал об аварии на 1032-м километре трассы М-4 «Дон». Сообщалось, что на трассе столкнулись три автомобиля — грузовик, автобус и такси.
По предварительным данным, водитель такси Renault Logan допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с Ford Transit, после этого в автомобили въехал «ГАЗель». Водителя такси зажало в салоне, а в микроавтобусе пострадали шесть человек.
К месту аварии направили спасателей, которые смогли вытащить водителя из салона такси и передали его в БСМП Новочеркасска в тяжелом состоянии. Остальным пострадавшим также оказали первую помощь, после чего направили в СМП. В случае экстренной ситуации жителям Ростовской области напоминают звонить для вызова помощи по номеру 112.
Ранее еще одно массовое ДТП с такси произошло в Ростове-на-Дону.