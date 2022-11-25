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В Ростовской область пьяная мать с помощью дочери задушила своего сожителя

Сегодня, 12:21
Фото: unsplash.com
Пьяная мать и дочь задушили мужчину в Ростовской области
В Шахтах Ростовской области суд вынес приговор матери и дочери, обвиненным в убийстве человека, сообщили в СК.

Суд в Шахтах рассмотрел уголовное дело в отношении двух местных жительниц. Женщины являются матерью и дочерью. В 2021 году 54-летняя обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорила со своим 51-летним сожителем. Ссора переросла в убийство — женщина вместе со своей 34-летней дочерью задушила мужчину.

Чтобы скрыть тело, женщины обратились за помощью к своему знакомому, который отвез труп в лесополосу, где облил его бензином и сжег.

Суд признал обвиняемых виновными. 54-летней матери назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, а ее дочь получила 12 лет тюремного заключения. Соучастник их преступления получил один год условного заключения.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростовская область#Шахты#Суд#Преступность#Убийство
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