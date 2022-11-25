В Ростовской область пьяная мать с помощью дочери задушила своего сожителя

Суд в Шахтах рассмотрел уголовное дело в отношении двух местных жительниц. Женщины являются матерью и дочерью. В 2021 году 54-летняя обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорила со своим 51-летним сожителем. Ссора переросла в убийство — женщина вместе со своей 34-летней дочерью задушила мужчину.