В Ростовской область пьяная мать с помощью дочери задушила своего сожителя

Суд в Шахтах рассмотрел уголовное дело в отношении двух местных жительниц. Женщины являются матерью и дочерью. В 2021 году 54-летняя обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорила со своим 51-летним сожителем. Ссора переросла в убийство — женщина вместе со своей 34-летней дочерью задушила мужчину.
Чтобы скрыть тело, женщины обратились за помощью к своему знакомому, который отвез труп в лесополосу, где облил его бензином и сжег.
Суд признал обвиняемых виновными. 54-летней матери назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, а ее дочь получила 12 лет тюремного заключения. Соучастник их преступления получил один год условного заключения.