В Ростове прошла пресс-конференция, посвященная актуальным проблемам детей и подростков. На нем выступила руководитель Центра помощи трудным подросткам Анна Хоботова.
В ходе дискуссии поднялась тема влияния аниме на психологическое состояние подрастающего поколения. Хоботова утверждает, что аниме-сериалы якобы могут нанести ментальный урон ребенку. Психолог считает, что в некоторых мультфильмах есть призыв к причинению травм самому себе. На эту мысль ее натолкнуло то, что герои аниме иногда режут себя, умирают, а затем воскресают.
«То, что доходит до наших детей, целый ряд таких мультиков, даже после 5-7 минут просмотра, способно даже у взрослого человека, мягко сказать, снизить настроение», — приводит слова Хоботовой 1рнд.
Чтобы защитить психологическое здоровье детей, она предложила на законодательном уровне запретить потенциально опасные аниме-сериалы.
Однако вред детям продолжают наносить и сами взрослые. Накануне стало известно о шокирующем случае насилия над ребенком в Донецке Ростовской области. Там местный житель шесть лет насиловал маленькую дочь своей сожительницы.