Запретить детям смотреть аниме хотят в Ростовской области

В ходе дискуссии поднялась тема влияния аниме на психологическое состояние подрастающего поколения. Хоботова утверждает, что аниме-сериалы якобы могут нанести ментальный урон ребенку. Психолог считает, что в некоторых мультфильмах есть призыв к причинению травм самому себе. На эту мысль ее натолкнуло то, что герои аниме иногда режут себя, умирают, а затем воскресают.