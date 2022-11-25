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Запретить детям смотреть аниме хотят в Ростовской области

Сегодня, 17:07
Фото: unsplash.com
В Ростовской области аниме винят в проблемах детей и подростков
Детям в Ростовской области хотят ограничить просмотр аниме, с таким предложением выступила руководитель Центра помощи трудным подросткам Анна Хоботова.

В Ростове прошла пресс-конференция, посвященная актуальным проблемам детей и подростков. На нем выступила руководитель Центра помощи трудным подросткам Анна Хоботова.

В ходе дискуссии поднялась тема влияния аниме на психологическое состояние подрастающего поколения. Хоботова утверждает, что аниме-сериалы якобы могут нанести ментальный урон ребенку. Психолог считает, что в некоторых мультфильмах есть призыв к причинению травм самому себе. На эту мысль ее натолкнуло то, что герои аниме иногда режут себя, умирают, а затем воскресают.

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«То, что доходит до наших детей, целый ряд таких мультиков, даже после 5-7 минут просмотра, способно даже у взрослого человека, мягко сказать, снизить настроение», — приводит слова Хоботовой 1рнд.

Чтобы защитить психологическое здоровье детей, она предложила на законодательном уровне запретить потенциально опасные аниме-сериалы.

Однако вред детям продолжают наносить и сами взрослые. Накануне стало известно о шокирующем случае насилия над ребенком в Донецке Ростовской области. Там местный житель шесть лет насиловал маленькую дочь своей сожительницы.

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#Общество#Новости#Ростовская область#Аниме#Дети#Алина Заярная
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