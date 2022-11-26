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Синоптик прогнозирует аномальные заморозки в Ростове с 28 ноября

Сегодня, 12:44
Фото: pxhere.com
В Ростове на следующей неделе прогнозируются заморозки ниже климатической нормы, об этом рассказал ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
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Погода

Эксперт рассказал «ТАСС», что со следующей рабочей недели на территории юга России придет резкое похолодание, которое опустит температуры ниже климатической нормы. 

Если на выходных температура воздуха будет колебаться от трех до восьми градусов тепла, то уже с понедельника, 28 ноября, в Ростове дожди сменит существенное похолодание.

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Александр Синенков прогнозирует, что обильные осадки прекратятся, а в понедельник дневная температура будет составлять от +1 до +3 градусов, во вторник она опустится до нуля, а вот по ночам будут фиксировать заморозки до -5 градусов, что на несколько градусов ниже климатической нормы.

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