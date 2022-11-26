Александр Синенков прогнозирует, что обильные осадки прекратятся, а в понедельник дневная температура будет составлять от +1 до +3 градусов, во вторник она опустится до нуля, а вот по ночам будут фиксировать заморозки до -5 градусов, что на несколько градусов ниже климатической нормы.