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Василия Голубева попросили запретить петарды и фейерверки на время СВО

Сегодня, 09:23
Фото: 1MI
Губернатора Ростовской области Василия Голубева попросили запретить петарды и фейерверки на время специальной военной операции на Украине, об этом сообщил депутат регионального Законодательного собрания Евгений Федяев.

Федяев провел опрос в своем Телеграм-канале и выяснил, что 92% жителей Ростовской области поддерживают идею запретить использования пиротехник на время СВО.

«В сегодняшней обстановке все это способно дезориентировать жителей и гостей и породить излишнюю нервозность», — пояснил депутат.

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Отмечается, что запрет на использование отдельных видов пиротехники уже действует в некоторых российских регионах, в частности. в Крыму.

Предложение направили губернатору Ростовской области Василию Голубеву.

Ранее жителей Миллерово испугали звуки двух взрывов.

 

 

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