Федяев провел опрос в своем Телеграм-канале и выяснил, что 92% жителей Ростовской области поддерживают идею запретить использования пиротехник на время СВО.
«В сегодняшней обстановке все это способно дезориентировать жителей и гостей и породить излишнюю нервозность», — пояснил депутат.
Отмечается, что запрет на использование отдельных видов пиротехники уже действует в некоторых российских регионах, в частности. в Крыму.
Предложение направили губернатору Ростовской области Василию Голубеву.
Ранее жителей Миллерово испугали звуки двух взрывов.