Известно, что стрельба велась из населенного пункта Мемрик. Всего выпустили одну ракету из HIMARS.
О пострадавших информации не поступало. Ракета была запущена в ночь на вторник, 29 ноября, в 03.50.
До этого военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram-канале писал, что удар пришелся по железной дороге. В результате пострадала тяговая подстанция, обесточена контактная сеть.
Ранее депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай заявил, что Украина и Запад не загнутся к весне. По его словам, их целью является истощение ресурсов Российской Федерации.