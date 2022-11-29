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В ДНР подтвердили прилет ракеты HIMARS в 7 километрах от Ростовской области 29 ноября

Сегодня, 11:42
Фото: ДНР СЦКК
В ДНР подтвердили удар украинской ракетой в 7 километрах от Ростовской области (фото для иллюстрации)
Украинская армия атаковала населенный пункт Квашино, который расположен в нескольких километрах от Ростовской области, сообщает в соцсетях представительство ДНР в СЦКК.

Известно, что стрельба велась из населенного пункта Мемрик. Всего выпустили одну ракету из HIMARS.

О пострадавших информации не поступало. Ракета была запущена в ночь на вторник, 29 ноября, в 03.50.

Украина ударила из HIMARS по железной дороге в семи километрах от Ростовской области
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До этого военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram-канале писал, что удар пришелся по железной дороге. В результате пострадала тяговая подстанция, обесточена контактная сеть.

Ранее депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай заявил, что Украина и Запад не загнутся к весне. По его словам,  их целью является истощение ресурсов Российской Федерации.

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#Происшествие#Ростовская область#Происшествия#Илья Протвинов
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