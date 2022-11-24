Во вторник, 22 ноября, власти муниципалитета объявили, что Сальск потерял одного из местных жителей — 44-летнего Евгения Шишканова, который участвовал в спецоперации на Украине.
Сейчас местные власти сообщают, что мужчина погиб при выполнении боевой задачи, однако эта информация пока не получила официального подтверждения от властей региона или МО РФ.
В комментариях горожане выразили соболезнования семье военнослужащего и пожелали ему упокоиться с миром.
«Царство небесное, Женечек! Спи спокойно… Родным и близким, мои искренние соболезнования, держитесь!», — обратилась одна из горожанок к родным погибшего.
«Сил родным и близким пережить», — поддержала другая местная жительница.
«Вечная память нашему однокласснику», — добавили другие комментаторы.
Ранее в СВО погиб молодой житель Донецка, который отправился на фронт добровольцем.