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Уроженец Сальска погиб в бою в ходе спецоперации на Украине

Сегодня, 17:24
Фото: личная страница Евгения Шишканова в сети ВКонтакте
В Ростовской области сообщили о кончине жителя Сальска Евгения Шишканова, который отдал свою жизнь в бою, об этом сообщили в администрации Сальского района.

Во вторник, 22 ноября, власти муниципалитета объявили, что Сальск потерял одного из местных жителей — 44-летнего Евгения Шишканова, который участвовал в спецоперации на Украине. 

Сейчас местные власти сообщают, что мужчина погиб при выполнении боевой задачи, однако эта информация пока не получила официального подтверждения от властей региона или МО РФ. 

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В комментариях горожане выразили соболезнования семье военнослужащего и пожелали ему упокоиться с миром. 

«Царство небесное, Женечек! Спи спокойно… Родным и близким, мои искренние соболезнования, держитесь!», — обратилась одна из горожанок к родным погибшего. 

«Сил родным и близким пережить», — поддержала другая местная жительница. 

«Вечная память нашему однокласснику», — добавили другие комментаторы. 

Ранее в СВО погиб молодой житель Донецка, который отправился на фронт добровольцем. 

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