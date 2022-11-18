В четверг, 17 ноября, стало известно о гибели 55-летнего военнослужащего Александра Солопова, который погиб в ходе спецоперации. Мужчина проходил срочную службу в 80-х годах и отправился на Украину в качестве добровольца в начале октября, заняв должность стрелка-санитара.
«Погиб в бою при выполнении задач в ходе специальной военной операции», — сказано в сообщении администрации, где власти принесли соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.
Официальной информации со стороны министерства обороны России о гибели добровольца не поступало. Данные уточняются.
Ранее в Ростове сообщили, сколько могил военнослужащих появилось на Северном кладбище в 2022 году.