В четверг, 17 ноября, стало известно о гибели 55-летнего военнослужащего Александра Солопова, который погиб в ходе спецоперации. Мужчина проходил срочную службу в 80-х годах и отправился на Украину в качестве добровольца в начале октября, заняв должность стрелка-санитара.