rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В бою на СВО погиб 55-летний стрелок-санитар из Ростовской области

Сегодня, 09:56
Фото: Администрация Сальского района
Солопов Александр
В Ростовской области сообщили о гибели 55-летнего рядового Александра Солопова, убитого в ходе СВО, об этом рассказали в администрации Сальского района.

В четверг, 17 ноября, стало известно о гибели 55-летнего военнослужащего Александра Солопова, который погиб в ходе спецоперации. Мужчина проходил срочную службу в 80-х годах и отправился на Украину в качестве добровольца в начале октября, заняв должность стрелка-санитара. 

Из зоны СВО вернули домой двух ошибочно мобилизованных жителей Ростовской области
Узнать подробнее

«Погиб в бою при выполнении задач в ходе специальной военной операции», — сказано в сообщении администрации, где власти принесли соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

Официальной информации со стороны министерства обороны России о гибели добровольца не поступало. Данные уточняются.

Ранее в Ростове сообщили, сколько могил военнослужащих появилось на Северном кладбище в 2022 году.

Читайте также:
Срочник из Ростовской области погиб недалеко от границы с УкраинойНа спецоперации погиб 19-летний танкист из Ростовской области Андрей ЗинковВ спецоперации погиб 23-летний доброволец ЧВК Петр Вишневецкий из Ростовской области
#Надежда Пустяк#Происшествия#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Ростовская область#Сальск#Происшествие#Спецоперация#Последние новости Ростова на сегодня
Подпишитесь
Юрист Габович рассказал, как ростовчане могут списать долги по ЖКХ
Сегодня, 15:03
Директор рассказал, как сотрудников Ростовской АЭС коснулась частичная мобилизация
Сегодня, 09:22
Один день жители Ростовской области смогут кастрировать котов со скидкой
Сегодня, 16:14
Юрист Габович рассказал, как ростовчане могут списать долги по ЖКХ
Сегодня, 15:03
Ростовские журналисты рассказали о проверке Центром по противодействию экстремизму
Сегодня, 15:17
Ремонт под ключ за тысячу рублей в месяц предложил покупателям застройщик в Ростове
Сегодня, 10:59