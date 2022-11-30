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Какие выплаты положены жителям в Ростовской области после подорожания услуг ЖКХ

Сегодня, 13:17
Фото: rostov-gorod.ru
Какие выплаты положены жителям в Ростовской области после подорожания услуг ЖКХ
В Ростовской области с 1 декабря вырастут тарифы ЖКХ, но некоторым местным жителям положены выплаты от государства.

Напомним, что вырастут тарифы за электричество, газ и воду. Но, если плата окажется слишком высокой, то некоторым местных жителям положены выплаты.

Адресные субсидии положены в том случае, если размер тарифов на холодную воду и водоотведение больше областных критериев доступности. В 2022 году эти показатели составляли 43,26 рубля и 37,86 рубля соответственно.

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В региональной службе по тарифам изданию 161.py рассказали, что в 2023 году они могут составить 45,86 и 40,13. Кроме того, предусмотрены субсидии на оплату жилья и ЖКУ, если она больше 20% общего дохода семьи.

Ранее появилась информация, что семьи мобилизованных в Ростовской области смогут получать детские пособия.

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#ЖКХ#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Экономика#Илья Протвинов
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