Напомним, что вырастут тарифы за электричество, газ и воду. Но, если плата окажется слишком высокой, то некоторым местных жителям положены выплаты.
Адресные субсидии положены в том случае, если размер тарифов на холодную воду и водоотведение больше областных критериев доступности. В 2022 году эти показатели составляли 43,26 рубля и 37,86 рубля соответственно.
В региональной службе по тарифам изданию 161.py рассказали, что в 2023 году они могут составить 45,86 и 40,13. Кроме того, предусмотрены субсидии на оплату жилья и ЖКУ, если она больше 20% общего дохода семьи.
Ранее появилась информация, что семьи мобилизованных в Ростовской области смогут получать детские пособия.