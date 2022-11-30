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Прокуратура расследует ДТП с участием автобуса, снесшего опору ЛЭП, в Ростове

Сегодня, 16:55
Фото: 1MI
Прокуратура начала проверку по факту дорожной аварии, из-за которой Железнодорожный район Ростова остался без электричества, сообщается на сайте ведомства.

Прокуратура Ростовской области начала проверку по факту ДТП с участием автобуса MAN Lion. Авария произошла утром 30 ноября на улице Трудящихся. Водитель автобуса не справился с управлением, врезался в три автомобиля и повалил ЛЭП. Из-за этого жители Железнодорожного района остались без электричества.

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Также в прокуратуре отметили, что обеспечат надзорное сопровождение мероприятий по восстановлению электроснабжения.

﻿Напомним, в ходе ДТП с участием автобуса MAN Lion механические повреждения получили три иномарки. Пассажирское средство врезалось в них, когда водитель потерял управление. Водители и их пассажиры не пострадали.

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