Также в прокуратуре отметили, что обеспечат надзорное сопровождение мероприятий по восстановлению электроснабжения.



﻿Напомним, в ходе ДТП с участием автобуса MAN Lion механические повреждения получили три иномарки. Пассажирское средство врезалось в них, когда водитель потерял управление. Водители и их пассажиры не пострадали.

