Прокуратура Ростовской области начала проверку по факту ДТП с участием автобуса MAN Lion. Авария произошла утром 30 ноября на улице Трудящихся. Водитель автобуса не справился с управлением, врезался в три автомобиля и повалил ЛЭП. Из-за этого жители Железнодорожного района остались без электричества.
Также в прокуратуре отметили, что обеспечат надзорное сопровождение мероприятий по восстановлению электроснабжения.
Напомним, в ходе ДТП с участием автобуса MAN Lion механические повреждения получили три иномарки. Пассажирское средство врезалось в них, когда водитель потерял управление. Водители и их пассажиры не пострадали.