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В Ростове-на-Дону на улице Еременко огромное дерево упало на дорогу

Сегодня, 15:00
Фото: Группа ВК "Это Ростов"
В Ростове-на-Дону на улице Еременко огромное дерево упало на дорогу
В Ростове-на-Дону из-за сильного ветра большое дерево упало на проезжую часть, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Ветер в городе усилился в среду, 30 ноября. Его силы хватило, чтобы повалить дерево на дорогу.

Из-за этого в районе улицы Еременко перекрыт проезд. Рухнувшее растение задело и электропровода, оборвав их.

В Ростовской области предупредили об опасном усилении ветра до 79,2 километра в час
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Добавим, что из-за сильного ветра в этот же день выдуло воду из реки Дон. Теперь видна большая часть берега, которую горожане предлагают убрать от мусора. 

А в Чертковском районе области из-за морозов лебеди вмерзли в лед. Прибывшие спасатели освободили их. 

Ранее в Ростовской области предупредили об опасном усилении ветра до 79,2 километра в час.

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