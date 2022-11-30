Ветер в городе усилился в среду, 30 ноября. Его силы хватило, чтобы повалить дерево на дорогу.
Из-за этого в районе улицы Еременко перекрыт проезд. Рухнувшее растение задело и электропровода, оборвав их.
Добавим, что из-за сильного ветра в этот же день выдуло воду из реки Дон. Теперь видна большая часть берега, которую горожане предлагают убрать от мусора.
А в Чертковском районе области из-за морозов лебеди вмерзли в лед. Прибывшие спасатели освободили их.
Ранее в Ростовской области предупредили об опасном усилении ветра до 79,2 километра в час.