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Юрты для защиты от HIMARS отправили шаманы из Бурятии в Ростов-на-Дону

Сегодня, 12:30
Фото: Irgit/CC BY SA 4.0 / wikimedia.org
Как шаманы могут защитить ростовчан от HIMARS
Шаманы из Бурятии, по информации СМИ, отправили в Ростов-на-Дону защитные юрты.

Издание «Подъем» со ссылкой на главу «Гуннского фонда» Олега Булутова пишет, что участникам спецоперации передали юрты воинов-гуннов. Оно уточнило, что сейчас они установлены в Ростове.

«В Ростове находятся три юрты, выполняющие функции кочевого дома. Шаманы будут проводить обряды, чтобы защитить всех, кто обратился», — уточнил Булутов.

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Он добавил, что юрты изначально планировали доставить в Донбасс, но люди побаиваются шаманов. Булутов объяснил это так, что юрты якобы нужны для воинов-гуннов, которые туда приходят во время обрядов.

«К примеру, если идет HIMARS, то воины-гунны просыпаются. Им нужно место, им нужны юрты, они видят свой дом, атрибутику всякую, и помогают нашим бойцам», — говорится в публикации.

Официальной информации о доставке юрт не поступало, она уточняется.

Ранее стало известно, что участники СВО смогут бесплатно получать юридическую помощь в Ростовской области.

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