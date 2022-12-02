Издание «Подъем» со ссылкой на главу «Гуннского фонда» Олега Булутова пишет, что участникам спецоперации передали юрты воинов-гуннов. Оно уточнило, что сейчас они установлены в Ростове.
«В Ростове находятся три юрты, выполняющие функции кочевого дома. Шаманы будут проводить обряды, чтобы защитить всех, кто обратился», — уточнил Булутов.
Он добавил, что юрты изначально планировали доставить в Донбасс, но люди побаиваются шаманов. Булутов объяснил это так, что юрты якобы нужны для воинов-гуннов, которые туда приходят во время обрядов.
«К примеру, если идет HIMARS, то воины-гунны просыпаются. Им нужно место, им нужны юрты, они видят свой дом, атрибутику всякую, и помогают нашим бойцам», — говорится в публикации.
Официальной информации о доставке юрт не поступало, она уточняется.
Ранее стало известно, что участники СВО смогут бесплатно получать юридическую помощь в Ростовской области.