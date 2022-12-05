Donday пишет, что Яценко было 25 лет, он погиб 17 ноября. По данным издания, в тот день он выполнял задачи по поддержке огнем подразделений.
«После этого последовала атака дронов с гранатами. Тогда Яценко попытался спасти сослуживцев и технику, открыв огонь по беспилотникам. Он принял весь удар на себя», — сказано в сообщении.
Издание уточнило, что на бойца сбросили несколько гранат и он погиб. Известно, что ранее он был участником освобождения Мариуполя.
Похороны состоялись в хуторе Криничном. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее «Парты героя» открыли в Ростовской области в честь погибших в боях.