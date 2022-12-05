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Дроны с гранатами убили 25-летнего военнослужащего из Ростовской области Яценко

Сегодня, 09:29
Фото: mil.ru
Военнослужащий из Ростовской области Артем Яценко погиб во время СВО
Военнослужащий из Ростовской области Артем Яценко, по данным СМИ, погиб во время участия в спецоперации.

Donday пишет, что Яценко было 25 лет, он погиб 17 ноября. По данным издания, в тот день он выполнял задачи по поддержке огнем подразделений.

«После этого последовала атака дронов с гранатами. Тогда Яценко попытался спасти сослуживцев и технику, открыв огонь по беспилотникам. Он принял весь удар на себя», — сказано в сообщении.

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Издание уточнило, что на бойца сбросили несколько гранат и он погиб. Известно, что ранее он был участником освобождения Мариуполя. 

Похороны состоялись в хуторе Криничном. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется. 

Ранее «Парты героя» открыли в Ростовской области в честь погибших в боях.

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#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия#Илья Протвинов
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