Бойцов из донского региона мобилизовали полтора месяца назад. Один из военнослужащих с позывным «Туман» рассказал, что первый бой его группы оказался очень серьезным.
«Мы заметили противника в одном из домов и начали отрабатывать по ним тяжелым орудием. У них стали заканчиваться боеприпасы и они решили сдаться», — рассказал боец.
С украинских военных сняли бронежилеты и забрали у них оружие. Раненым оказали помощь.
Один человек оказался убит, еще пятерых взяли в плен. А командир группы бойцов ВСУ сбежал.
«Все пленные были мобилизованными, мы проверили их документы. Они сказали, что их заставляют воевать, а сами они не хотят», — уточнил военнослужащих из Ростовской области.