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Бойцы из Ростовской области назвали подробности захвата в плен украинских военных

Сегодня, 09:54
Фото: Минобороны РФ
Бойцы из Ростовской области назвали подробности захвата в плен украинских военных
Штурмовики-пехотинцы из Ростовской области в первом же своем бою взяли в плен несколько человек, сообщили в Минобороны России.

Бойцов из донского региона мобилизовали полтора месяца назад. Один из военнослужащих с позывным «Туман» рассказал, что первый бой его группы оказался очень серьезным.

«Мы заметили противника в одном из домов и начали отрабатывать по ним тяжелым орудием. У них стали заканчиваться боеприпасы и они решили сдаться», — рассказал боец.

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С украинских военных сняли бронежилеты и забрали у них оружие. Раненым оказали помощь.

Один человек оказался убит, еще пятерых взяли в плен. А командир группы бойцов ВСУ сбежал.

«Все пленные были мобилизованными, мы проверили их документы. Они сказали, что их заставляют воевать, а сами они не хотят», — уточнил военнослужащих из Ростовской области.

 

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