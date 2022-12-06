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В Ростове снова изменили места установки дорожных камер

Сегодня, 07:55
Фото: donland.ru
В Ростове снова поменяли места установки дорожных камер
В Ростове прошла плановая ротация камер фото- и видеофиксации дорожных нарушений, рассказали в правительстве региона.

В Ростове объявили новые места установки дорожных камер. Комплексы появились на улице Портовой, 543, на этой же улице в районе дома № 486 и на проспекте Коммунистическом, 37.

Отмечается, что точки установления камер определяют владельцы автомобильных дорог, исходя из статистики аварийности. Новые адреса комплексов фиксации нарушений также согласованы с ГИБДД. После снижения аварийности камеры переносят в другие проблемные места города.

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Ранее в правительстве региона напомнили, что за порчу дорожных камер нарушителям грозит уголовная ответственность.

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#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Дорога#Городская среда#Дтп#Алина Заярная
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