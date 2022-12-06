В Ростове объявили новые места установки дорожных камер. Комплексы появились на улице Портовой, 543, на этой же улице в районе дома № 486 и на проспекте Коммунистическом, 37.
Отмечается, что точки установления камер определяют владельцы автомобильных дорог, исходя из статистики аварийности. Новые адреса комплексов фиксации нарушений также согласованы с ГИБДД. После снижения аварийности камеры переносят в другие проблемные места города.
Ранее в правительстве региона напомнили, что за порчу дорожных камер нарушителям грозит уголовная ответственность.