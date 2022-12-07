Эксперты рассказали о перспективах развития ребилдинга в Ростовской области

В настоящий момент на территории Российской Федерации насчитывают около 54 миллионов автомобилей, при этом средний возраст легковых машин составляет 15 лет, а грузовых — 22 года. Не добавляет и оптимизма действие западных санкций, которые лишили Россию прямых поставок комплектующих.
При этом проблемы испытывают и владельцы собственных автомобилей, и даже автотранспортные предприятия. Например, в этом году, по результатам исследования Simetra, Ростов-на-Дону резко опустился в рейтинге качества услуг общественного транспорта из-за стареющих автопарков, переживающих непростое время в период роста цен на комплектующие и острый дефицит необходимых деталей.
«Мы, наверное, единственная страна из крупных производителей автомобильной техники, которая не имеет официально промышленности по восстановлению запчастей и агрегатов», — рассказал президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
И это действительно так. Хотя объем рынка ребилдинга в России оценивают в 70 миллиардов рублей, а на территории страны действуют почти 370 заводов машиностроения с более 70 тысячами мастерских, в ОКВЭД даже не найдешь код, который бы присвоили промежуточной деятельности — восстановлению запчастей.
Для справки: Ребилдинг — это восстановление деталей с целью последующей продажи. Гарантия таких деталей, как и у новых, составляет от шести до 12 месяцев без учета ограничений по пробегу.
Нельзя точно определить, сколько компаний занимаются ребилдингом в Ростовской области в настоящий момент, однако, согласно данным сервиса «СПАРК-Interfax», на Дону существует около 400 предприятий, чья деятельность осуществляется в сфере производства машин и оборудования, а также технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств.
В связи с тем, Ростовская область активно развивается в области сельского хозяйства, судоходства и военной промышленности, больше всего преуспевают компании, занятые производством и продажей сельскохозяйственной техники, такие как АО «Клевер» с выручкой в размере более 10 миллиардов рублей.
Однако есть и успешные предприятия, занятые техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей, продажей деталей, узлов и принадлежностей автомобилей. Например, компания ООО «НЕЙС-ЮГ», являющаяся по совместительству официальным дилером грузовиков зарубежного производства и заработавшая по итогам 2021 года около 2,3 миллиарда рублей. Еще одна аналогичная компания ООО «РОСТОВТРАКСЕРВИС» по итогам прошлого года заработала более 415,9 миллиона рублей. Как правило, восстановлением технических возможностей грузовых автомобилей в Ростовской области занимаются именно крупные предприятия и дилеры, а вот доходы компаний, занятых ремонтом легковых автомобилей, едва ли превышают 20 миллионов рублей в год. Фактически, ниша ребилдинга в Ростовской области остается открытой и для предпринимателей, и для инвесторов.
Между тем эксперты считают сферу восстановления автомобилей и изношенных агрегатов более чем просто перспективной. По их мнению, около 70% деталей в транспортных средствах возможно восстановить, и это обойдется как минимум вдвое дешевле, чем покупка новых комплектующих.
Казалось бы, в текущей экономической действительности ребилдинг имеет огромный потенциал, но для развития отрасли нужны инвестиции и легализация.
«Нет такой отрасли, некого поддерживать. Нет нормативно-правовой базы, это самое главное. Естественно, что куча проблем, которые возникают у тех, кто этой работой занимается. Это касается ведь не только автомобильной промышленности. Это касается технических средств по большому спектру, которые эксплуатируются в стране», — объяснил Сергей Катырин, сообщив, что по большей части речь сейчас идет о малых и средних предприятиях, которые остаются невидимыми и для закона, и для существующих мер поддержки бизнеса.
Хотя несколько лет назад федеральные власти заявили, что отрасль производства и восстановления автомобильных комплектующих является одной из приоритетных, с тех пор не было предпринято ни одного шага для выделения ребилдинга как отдельного направления экономической деятельности со своими мерами поддержки и правилами.
“Государство, оно должно отрегулировать проблему технической исправности автомобилей в течение всего его жизненного цикла. Это нормативно правовое обеспечение, это доступ к финансовым ресурсам, возможность поддержки этих предприятий», — в заключение добавил президент ТПП РФ.
Тем временем, в Торгово-промышленной палате сообщили, что в ноябре на круглом столе прозвучало предложение о включении «ребилдеров» в федеральную стратегию развития автопрома до 2035 года. Если инициатива будет реализована, то ребилдинг получит доступ к технической информации производителей, сможет создавать собственную программу профессиональной подготовки, технический регламент, а также общие стандарты работы. Эксперты Союза автосервисов предполагают, что ребилдинг сможет закрыть почти треть от необходимого России объема агрегатов для ремонта.