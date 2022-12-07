Эксперты рассказали о перспективах развития ребилдинга в Ростовской области

Однако есть и успешные предприятия, занятые техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей, продажей деталей, узлов и принадлежностей автомобилей. Например, компания ООО «НЕЙС-ЮГ», являющаяся по совместительству официальным дилером грузовиков зарубежного производства и заработавшая по итогам 2021 года около 2,3 миллиарда рублей. Еще одна аналогичная компания ООО «РОСТОВТРАКСЕРВИС» по итогам прошлого года заработала более 415,9 миллиона рублей. Как правило, восстановлением технических возможностей грузовых автомобилей в Ростовской области занимаются именно крупные предприятия и дилеры, а вот доходы компаний, занятых ремонтом легковых автомобилей, едва ли превышают 20 миллионов рублей в год. Фактически, ниша ребилдинга в Ростовской области остается открытой и для предпринимателей, и для инвесторов.