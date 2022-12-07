Янбеков родился в селе Инзелга в Республике Башкортостан и провел там все детство. А после окончания школы он отучился в лицее и по специальности стал трактористом.
В 2018 году бойца призвали в армию, службу он проходил уже в Новочеркасске Ростовской области. А через четыре года он стал добровольцем батальона имени Доставалова.
«Он погиб при выполнении боевой задачи, ему было 22 года. Выражаю слова соболезнования родным и близким», — высказался Чингизов.
Прощание с военнослужащим состоялось в среду в родном селе.
От министерства обороны информации о гибели военнослужащего не поступало.
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