rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В ходе СВО погиб 22-летний боец Радмир Янбеков, отслуживший в Новочеркасске

Сегодня, 14:40
Фото: Фанзиль Чингизов Глава Администрации Гафурийского района / vk.com
В ходе СВО погиб 22-летний боец Радмир Янбеков, отслуживший в Новочеркасске
В спецоперации на Украине погиб Радмир Янбеков, который ранее служил в Ростовской области, заявил глава Гафурийского района Башкирии Фанзиль Чингизов.

Янбеков родился в селе Инзелга в Республике Башкортостан и провел там все детство. А после окончания школы он отучился в лицее и по специальности стал трактористом. 

В 2018 году бойца призвали в армию, службу он проходил уже в Новочеркасске Ростовской области. А через четыре года он стал добровольцем батальона имени Доставалова. 

В ходе СВО погиб 22-летний боец Радмир Янбеков, отслуживший в Новочеркасске
Фото: Фанзиль Чингизов Глава Администрации Гафурийского района / vk.com
Казачья рота «Ростов» отправилась в зону спецоперации
Узнать подробнее

«Он погиб при выполнении боевой задачи, ему было 22 года. Выражаю слова соболезнования родным и близким», — высказался Чингизов.

Прощание с военнослужащим состоялось в среду в родном селе.

От министерства обороны информации о гибели военнослужащего не поступало.

Ранее депутат Гелас рассказал, как показали себя мобилизованные из Ростова в зоне СВО.

Читайте также:
Казачья рота «Ростов» отправилась в зону спецоперацииДонских призывников категорически запретили отправлять на спецоперациюПутин похвалил донских казаков за службу в зоне спецоперации на Украине
#Илья Протвинов#СВО#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия
Подпишитесь
Депутат Гелас рассказал, как показали себя мобилизованные из Ростова в зоне СВО
Сегодня, 09:46
Климатолог Иошпа предупредил об ухудшении качества воды в Дону из-за сильного ветра
Сегодня, 09:44
Водолацкий объяснил, зачем ростовским парламентариям нужны 14 миллионов на поездки
Сегодня, 11:06
Спартанские условия и комки макарон обнаружили в детском саду в Ростовской области
Сегодня, 08:34
На коньках до Таганрога: самые популярные виды спорта в дореволюционном Ростове
Сегодня, 08:08
Новогодний розыгрыш с ценными призами приготовил для покупателей застройщик в Ростове
Вчера, 10:17