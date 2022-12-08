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День «жестянщика» начался в Ростове-на-Дону после ледяного дождя

Сегодня, 09:24
Фото: УГИБДД РФ по Ростовской области
«День жестянщика» начался в Ростове-на-Дону после ледяного дождя
В Ростове-на-Дону прошел дождь при минусовой темературе и спровоцировал несколько автоаварий и пробки.

Напомним, с самого утра водители стали в пробках из-за наледи на дорогах. Заторам присваивали восемь баллов из 10 возможных, а на некоторых участках просто невозможно было проехать.

Заторы наблюдались на Красноармейской, Текучева, Большой Садовой, Варфоломеева, Мельникова. А согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», произошли несколько аварий.

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Можно сказать, что в городе начался настоящий День «жестянщика». Ростовчанам придется теперь ремонтировать поврежденные автомобили.

Добавим, что на проспекте Михаила Нагибина столкнулись сразу пять автобусов.

Вместе с этим в городе из-за гололеда и пробок цены на такси взлетели до тысячи рублей.

 

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#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия
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