Напомним, с самого утра водители стали в пробках из-за наледи на дорогах. Заторам присваивали восемь баллов из 10 возможных, а на некоторых участках просто невозможно было проехать.
Заторы наблюдались на Красноармейской, Текучева, Большой Садовой, Варфоломеева, Мельникова. А согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», произошли несколько аварий.
Можно сказать, что в городе начался настоящий День «жестянщика». Ростовчанам придется теперь ремонтировать поврежденные автомобили.
Добавим, что на проспекте Михаила Нагибина столкнулись сразу пять автобусов.
Вместе с этим в городе из-за гололеда и пробок цены на такси взлетели до тысячи рублей.