Напомним, в прошлом Зюзин принял в качестве вознаграждения за покровительство более 2,5 миллиона рублей от застройщика «Диволан», в итоге этого решения чиновник не только потерял свое место в администрации города, но также выплатил штраф, превышающий размер взятки и лишился возможности работать на госдолжностях в течение трех лет.