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Приговор экс-главе Новочеркасска Зюзина направили на пересмотр

Сегодня, 06:34
Фото: novochgrad.ru
В Ростовском областном суде вновь рассмотрят приговор экс-главе Новочеркасска Зюзина
В Ростовский областной суд на повторное рассмотрение направили дело бывшего главы администрации Зверево и Новочеркасска Игоря Зюзина, информация об этом появилась в картотеке дел Четвертого кассационного суда в Краснодаре.

Портал «Ъ» сообщил, что в Ростовский областной суд на рассмотрение направили приговор по делу бывшего главы Зверево и Новочеркасска Игоря Зюзина, который обвинялся во взяточничестве. 

Напомним, в прошлом Зюзин принял в качестве вознаграждения за покровительство более 2,5 миллиона рублей от застройщика «Диволан», в итоге этого решения чиновник не только потерял свое место в администрации города, но также выплатил штраф, превышающий размер взятки и лишился возможности работать на госдолжностях в течение трех лет. 

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Сейчас известно, что «мягкий» приговор не устроил прокурора, а потому представитель надзорного органа обратился в апелляцию для ужесточения наказания до реального срока — до 11 лет колонии.


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