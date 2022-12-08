Портал «Ъ» сообщил, что в Ростовский областной суд на рассмотрение направили приговор по делу бывшего главы Зверево и Новочеркасска Игоря Зюзина, который обвинялся во взяточничестве.
Напомним, в прошлом Зюзин принял в качестве вознаграждения за покровительство более 2,5 миллиона рублей от застройщика «Диволан», в итоге этого решения чиновник не только потерял свое место в администрации города, но также выплатил штраф, превышающий размер взятки и лишился возможности работать на госдолжностях в течение трех лет.
Сейчас известно, что «мягкий» приговор не устроил прокурора, а потому представитель надзорного органа обратился в апелляцию для ужесточения наказания до реального срока — до 11 лет колонии.