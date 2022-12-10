Напомним, СВО на Украине началась 24 февраля текущего года, за истекшие месяца России и союзным войскам ЛДНР удалось оттеснить силы противника к западу и взять под свою защиту сопредельные регионы, которые позднее через референдум приняли решение войти в состав Российской Федерации.