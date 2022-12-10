Украинский военный летчик Роман Свитан рассказал, как, по его мнению, ВСУ могут получить преимущество, захватить приморский город Таганрог Ростовской области и взять в окружении ВС РФ.
По мнению полковника, лучший путь для этого — бросить силы ВСУ на Луганское направление и Таганрог. Летчик считает, что этот маневр позволить взять под контроль часть России и отрезать российских военных от путей снабжения войск.
Роман Свитан утверждает, что для этого необходимо выйти из-под Сватово на Счастье к Луганску, а позднее через Краснодон на Таганрог.
Военнослужащий уверен, что взятие под контроль Таганрога ослабит силы ВС РФ, и считает, что украинские военные не должны учитывать чужие госграницы.
«Ну побудет (Таганрог — прим.) чуть-чуть украинским», — цитирует летчика издание.
На чем основаны фантазии и угрозы украинского полковника - не сообщается.
Напомним, СВО на Украине началась 24 февраля текущего года, за истекшие месяца России и союзным войскам ЛДНР удалось оттеснить силы противника к западу и взять под свою защиту сопредельные регионы, которые позднее через референдум приняли решение войти в состав Российской Федерации.
Ранее дончанам удалось взять в плен несколько украинских военнослужащих.