Глава Курской области объяснил, что это необходимо для обеспечения безопасности и спокойствия местный жителей. Ведь в регионе до сих пор действует «желтый уровень» террористической опасности. Старовойт заявил, что надеется на понимание со стороны курян, а также на их ответственное отношение к общей безопасности.