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В одном из пограничных регионов России запретили пускать салюты до конца января

Сегодня, 12:43
Фото: 1MI
В Курской области решено отказаться как от продажи, так и от запуска фейерверков до конца января, сообщают «Новые известия».

В Курской области, регионе, пограничном с Украиной, ввели запрет на продажу и запуск пиротехники с 12 декабря и до конца января. Соответствующее решение принял губернатор Роман Старовойт.

Глава Курской области объяснил, что это необходимо для обеспечения безопасности и спокойствия местный жителей. Ведь в регионе до сих пор действует «желтый уровень» террористической опасности. Старовойт заявил, что надеется на понимание со стороны курян, а также на их ответственное отношение к общей безопасности.

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Тема запрета фейерверков и салютов на Новый год актуальна и в Ростовской области. Принять соответствующее решение просят как местный жители, так и некоторые депутаты. Тем временем продавцы фейерверков в Ростове ожидают резкий спад продаж на Новый год.

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#Виктория Прутковская#Политика#Новости#Курская область#Ростовская область#Спецоперация
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