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В Ростове-на-Дону поменяли цвет желто-синей инсталляции после скандала

Сегодня, 04:50
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону установили красный новогодний замок вместе желто-синего после разразившегося скандала, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что в центре города начали устанавливать арт-объект желто-синего цвета. Одна из местных жительниц устроила скандал, так как увидела в этом флаг Украины. Хотя он голубого цвета, а не синего.

Тогда в соцсетях женщину поддержали другие ростовчане, а сама инсталляция пропала. Теперь появилась новая, но уже красного цвета.

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Но пользователям в комментариях эта расцветка не понравилась. Они заявили, что замка теперь не видно.

Горожане напомнили, что в прошлом году расцветки новогодних объектов никого не интересовали.

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