Напомним, что в центре города начали устанавливать арт-объект желто-синего цвета. Одна из местных жительниц устроила скандал, так как увидела в этом флаг Украины. Хотя он голубого цвета, а не синего.
Тогда в соцсетях женщину поддержали другие ростовчане, а сама инсталляция пропала. Теперь появилась новая, но уже красного цвета.
Но пользователям в комментариях эта расцветка не понравилась. Они заявили, что замка теперь не видно.
Горожане напомнили, что в прошлом году расцветки новогодних объектов никого не интересовали.