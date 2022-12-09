rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Топ-5 мест для новогодних селфи в Ростове-на-Дону

Сегодня, 12:25
Фото: Jacek Halicki/CC BY SA 4.0 / wikimedia.org
Топ-5 мест для новогодних селфи в Ростове-на-Дону
Ростов-на-Дону с декабря активно украшают к Новому году, а у горожан появились новые места для праздничных селфи. Какие зоны лучше всего подходят для этого, в материале RostovGazeta.

Елка у парка Горького

Главная новогодняя ель уже появилась у парка имени Максима Горького. Высота конструкций составляет 24 метра, ее уже украсили игрушками, шарами и красивой иллюминацией.

Новогодняя красавица отлично подойдет, чтобы сделать эффектное селфи. Кроме того, перед парком Горького установлен световой шар, который может стать хорошим фоном для фотографий.

Добавим, что если есть желание сфотографироваться на фоне наряженной елки, то не обязательно приходить к парку. Они появились во всех районах города в рамках подготовки к Новому году.

Елка у парка Горького
Фото: rostov-gorod.ru

Фонарики над головой

Сделать атмосферное фото в новогоднем стиле можно и в переулке Семашко, где над головой уже несколько лет повесили светящиеся фонарики, которые получили волнообразную форму. Селфи в этом случае получаются незабываемые.

Ростовчане попросили украсить улицу Малиновского к Новому году дорогой без ям
Узнать подробнее

А в соседнем переулке Соборный находится аналогичная иллюминация, но уже прямой формы. Смотрится это как яркое звездное небо. Особенно красиво это выглядит в вечернее время, можно сделать классные снимки себе на память.

Фонарики над головой
Фото: RostovGazeta

Селфи на катке

Классные фотографии можно сделать на катке «Ледоград», который находится в парке имени Октябрьской революции. Это большое крытое пространство, где можно и покататься и пофотографироваться на память.

Однако расписание сеансов стоит уточнять заранее, чтобы не пришлось долго ждать на морозе. 

Торговые центры

Праздничный облик к Новому году принимают и торговые центры, которые ставят огромные елки и украшают пространства гирляндами. Фотографии можно сделать в тепле и всегда есть где перекусить. Это дополнительные плюсы  к этой задумке.

Логвиненко рассказал, как Ростов-на-Дону украсят к Новому году
Узнать подробнее

Но ростовчане предупреждают, что посещение ТЦ с детьми может сильно ударить по карману. Так как ребенка будет сложно утащить без купленной игрушки.

Старинные здания в Кировском районе

Еще в ноябре владельцы старинных малоэтажных зданий и ресторанов в Кировском районе украсили их к Новому году. Они не просто повесили игрушки, а сотворили целые композиции с фонариками, шариками и елочными ветками.

Сюда стоит прийти ради хороших селфи и прогулок в месте, напоминающем зимнюю сказку.

Несмотря на то, что в этом году город не будет закупать новогодние украшения, донская столица уже превратилась в прекрасное место с праздничной атмосферой.

Праздник в Кировском районе Ростова
Фото: rostov-gorod.ru
Читайте также:
Логвиненко рассказал, как Ростов-на-Дону украсят к Новому годуРостовчане попросили украсить улицу Малиновского к Новому году дорогой без ямМиллионы на мишуру: Ростов украсят прошлогодними арками и замками к Новому году
#Илья Протвинов#Общество#Селфи#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня
Подпишитесь
Почти половина жителей в Ростове-на-Дону больше не собираются носить маски
Сегодня, 08:15
Новошахтинского стрелка Николина арестовали до 6 февраля в 2023 году
Сегодня, 09:18
Аргентинские сельхозпредприятия откроют два производства в Ростовской области
Сегодня, 09:15
В Ростове объявили план «Сирена» из-за ограбления ларька микрозаймов
Сегодня, 07:49
Стрелок из Новошахтинска заявил, что заблудился и принял полицейских за украинцев
Сегодня, 09:13
ЖК «Измаильский» стал лучшим в Ростовской области
Сегодня, 07:15