Главная новогодняя ель уже появилась у парка имени Максима Горького. Высота конструкций составляет 24 метра, ее уже украсили игрушками, шарами и красивой иллюминацией.
Новогодняя красавица отлично подойдет, чтобы сделать эффектное селфи. Кроме того, перед парком Горького установлен световой шар, который может стать хорошим фоном для фотографий.
Добавим, что если есть желание сфотографироваться на фоне наряженной елки, то не обязательно приходить к парку. Они появились во всех районах города в рамках подготовки к Новому году.
Сделать атмосферное фото в новогоднем стиле можно и в переулке Семашко, где над головой уже несколько лет повесили светящиеся фонарики, которые получили волнообразную форму. Селфи в этом случае получаются незабываемые.
А в соседнем переулке Соборный находится аналогичная иллюминация, но уже прямой формы. Смотрится это как яркое звездное небо. Особенно красиво это выглядит в вечернее время, можно сделать классные снимки себе на память.
Классные фотографии можно сделать на катке «Ледоград», который находится в парке имени Октябрьской революции. Это большое крытое пространство, где можно и покататься и пофотографироваться на память.
Однако расписание сеансов стоит уточнять заранее, чтобы не пришлось долго ждать на морозе.
Праздничный облик к Новому году принимают и торговые центры, которые ставят огромные елки и украшают пространства гирляндами. Фотографии можно сделать в тепле и всегда есть где перекусить. Это дополнительные плюсы к этой задумке.
Но ростовчане предупреждают, что посещение ТЦ с детьми может сильно ударить по карману. Так как ребенка будет сложно утащить без купленной игрушки.
Еще в ноябре владельцы старинных малоэтажных зданий и ресторанов в Кировском районе украсили их к Новому году. Они не просто повесили игрушки, а сотворили целые композиции с фонариками, шариками и елочными ветками.
Сюда стоит прийти ради хороших селфи и прогулок в месте, напоминающем зимнюю сказку.
Несмотря на то, что в этом году город не будет закупать новогодние украшения, донская столица уже превратилась в прекрасное место с праздничной атмосферой.