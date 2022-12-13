Также комментарий оставила мама погибшего — Нина Золотовская. Она поблагодарила всех за слова сочувствия и поддержки. «Спасибо, что помните, я знаю, он ценит. Мне остается только перечитывать теперь, каким он был действительно хорошим парнем, удивительным, добрым, юморным, заводным и много еще каким классным», — написала мать погибшего.