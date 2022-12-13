20-летний Никита Золотовский погиб, участвуя в спецоперации 11 декабря. Молодой человек только недавно выпустился из Таганрогского механического колледжа. Учебное заведение опубликовало заявление, в котором выразило соболезнования родным и близким Никиты. Пост набрал десятки комментариев. Студенты и друзья бойца вспоминали его как доброго, отзывчивого и веселого парня.
Также комментарий оставила мама погибшего — Нина Золотовская. Она поблагодарила всех за слова сочувствия и поддержки. «Спасибо, что помните, я знаю, он ценит. Мне остается только перечитывать теперь, каким он был действительно хорошим парнем, удивительным, добрым, юморным, заводным и много еще каким классным», — написала мать погибшего.
О дате прощания и месте захоронения молодого человека не сообщается.
Официально гибель бойца в Минобороны России не подтвердили. Информация уточняется.
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