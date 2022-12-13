rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Желто-синюю инсталляцию закрасили в Ростове-на-Дону после скандала

Сегодня, 04:47
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону при помощи краски изменили цвет новогодней инсталляции после произошедшего скандала, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что местная жительница устроила скандал из-за цвета так назваемого «Замка Смешариков». Ей не понравилось, что он желто-синий.

Ростовчанка увидела в этом флаг Украины, хотя он голубого цвета. Эта ситуация стала резонансной, после чего цвет замка поменяли на красный.

В Ростове-на-Дону поменяли цвет желто-синей инсталляции после скандала
Узнать подробнее

«Оказалось, что мишуру не заменили, а просто закрасили красной краской. Вблизи выглядит еще хуже, чем была», — пишут ростовчане.

«В крайности уже впадают, это всего лишь цвет», — сообщили горожане в комментариях.

«Главное, чтобы дождем не смыло краску», — заявили местные жители. 

Ранее в Ростове-на-Дону состоялось праздничное шествие во главе со «слоном» днем 11 декабря.

Читайте также:
В Госдуме дали совет сходить к психиатру ростовчанам, критикующих цвета флага УкраиныВласти Ростова пообещали убрать желто-синие цвета с новогодней инсталляции
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
Подпишитесь
Более 1 тыс поросят из Ростовской области увидят Грузию и умрут
Сегодня, 05:21
Эколог Зайчиков объяснил, как Багаевский гидроузел повлияет на уровень воды реки Дон
Сегодня, 09:05
Жителей в Ростове-на-Дону хотят заставить носить одежду российских брендов
Сегодня, 08:56
Коечный фонд для больных тяжелой формой ОРВИ пришлось увеличить в Ростовской области
Сегодня, 08:21
На прилавках в Ростовской области продавалась опасная для жизни кукуруза
Сегодня, 07:07
Жители в Аксае с больными детьми часами ждут в очереди в холодной поликлинике
Сегодня, 05:04