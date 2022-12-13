Напомним, что местная жительница устроила скандал из-за цвета так назваемого «Замка Смешариков». Ей не понравилось, что он желто-синий.
Ростовчанка увидела в этом флаг Украины, хотя он голубого цвета. Эта ситуация стала резонансной, после чего цвет замка поменяли на красный.
«Оказалось, что мишуру не заменили, а просто закрасили красной краской. Вблизи выглядит еще хуже, чем была», — пишут ростовчане.
«В крайности уже впадают, это всего лишь цвет», — сообщили горожане в комментариях.
«Главное, чтобы дождем не смыло краску», — заявили местные жители.
Ранее в Ростове-на-Дону состоялось праздничное шествие во главе со «слоном» днем 11 декабря.