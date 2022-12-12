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В Ростове-на-Дону состоялось праздничное шествие во главе со «слоном» днем 11 декабря

Сегодня, 05:07
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону устроили театрализованное шествие с участием надувного слона, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».
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Праздник устроил местный уличный театр на пересечении Соборного и Большой Садовой. Мероприятие организовали в честь Нового года. 

"Вы увидите артистов, ходулистов, жонглеров, а главное - живого трехэтажно-огромного дрессированного слова", - говорилось в афише.

Слон оказался надувным и огромным, что очень понравилось детям. 

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«Дети в восторге. Если цирковые шоу с животными, то только такие», — написали пользователи в соцсетях.

«Обман, я специально пришел посмотреть на настоящего», — пошутили горожане.

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