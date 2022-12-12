Праздник устроил местный уличный театр на пересечении Соборного и Большой Садовой. Мероприятие организовали в честь Нового года.
"Вы увидите артистов, ходулистов, жонглеров, а главное - живого трехэтажно-огромного дрессированного слова", - говорилось в афише.
Слон оказался надувным и огромным, что очень понравилось детям.
«Дети в восторге. Если цирковые шоу с животными, то только такие», — написали пользователи в соцсетях.
«Обман, я специально пришел посмотреть на настоящего», — пошутили горожане.
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