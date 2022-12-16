Стратегические бомбардировщики ВВС России произвели запуск крылатых ракет по Украине. Удары наносились с территории Ростовской области, в частности, из городов Цимлянск и Волгодонск, уточняет «Дон 24».
Из-за запуска ракет воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Метро прекратило работу в Киеве, Харькове и Днепропетровске. «Подземку» там используют как убежище. Также в Киеве горит крупнейшая городская электростанция ТЭЦ-6. Электричества нет в Павлодаре, Днепропетровске, Кривом Роге и Кременчуге.
Ранее ростовского депутата Максима Геласа демобилизовали после трех месяцев участия в СВО.