Из-за запуска ракет воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Метро прекратило работу в Киеве, Харькове и Днепропетровске. «Подземку» там используют как убежище. Также в Киеве горит крупнейшая городская электростанция ТЭЦ-6. Электричества нет в Павлодаре, Днепропетровске, Кривом Роге и Кременчуге.