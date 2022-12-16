В Ростове полицейские устроили стрельбу на Заводской улице 15 декабря. Во время патрулирования они остановили двух прохожих для проверки документов. Те, в свою очередь, оказали сопротивление и попытались отобрать у стражей правопорядка табельное оружие. Чтобы успокоить мужчин, один из полицейских выстрели в воздух.