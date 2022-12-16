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В Ростове полицейские открыли стрельбу, чтобы поймать злоумышленников

Сегодня, 16:01
Фото: 1MI

В Ростове на Заводской полицейские открыли огонь из-за хулиганов 15 декабря

Двое мужчин пытались отобрать табельное оружие у полицейских в Ростове, сообщают СМИ.

В Ростове полицейские устроили стрельбу на Заводской улице 15 декабря. Во время патрулирования они остановили двух прохожих для проверки документов. Те, в свою очередь, оказали сопротивление и попытались отобрать у стражей правопорядка табельное оружие. Чтобы успокоить мужчин, один из полицейских выстрели в воздух.

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После этого злоумышленников задержали. Сейчас правоохранительные органы изучают все обстоятельства инцидента. Мужчинам может грозить до пяти лет лишения свободы, уточняет Dondау.

Ранее в Ростовской области мужчина открыл стрельбу в такси.

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