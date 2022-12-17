При этом по определению суда, за «Новым Горизонтом» истец согласился оставить право на использование имени в рекламе и портфолио до 31 декабря 2029 года, потому что на момент суда подрядчик уже закончил инвестиционно-строительную деятельность по строительству и продаже жилой и нежилой недвижимости в здании.