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В Ростове ТЦ «Горизонт» отсудил у застройщика ЖК 5,9 миллиона рублей

Сегодня, 16:54
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Ростовский ТЦ «Горизонт» заключил мировое соглашение с застройщиками, которые использовали торговый знак центра в названии своих ЖК, сведения об этом появились в картотеке арбитражных дел.

Напомним, в сентябре стало известно, что ТЦ «Горизонт» обратился в суд, чтобы призвать к ответу строительную компанию, использующую в названии своих ЖК слово «Горизонт», являющийся товарным знаком компании. Сумма исковых требований к соответчикам составляла 3,5 миллиона рублей.

В понедельник, 12 декабря, стало известно, что АО «ТК ГОРИЗОНТ» и ООО «ЮгСпецСтрой» достигли мирового соглашения. Теперь застройщикам ЖК «Новый Горизонт» и ЖК «Горизонт» предстоит выплатить по 1,2 миллиона рублей за использование торгового знака. Всего 2,4 миллиона рублей. 

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При этом по определению суда, за «Новым Горизонтом» истец согласился оставить право на использование имени в рекламе и портфолио до 31 декабря 2029 года, потому что на момент суда подрядчик уже закончил инвестиционно-строительную деятельность по строительству и продаже жилой и нежилой недвижимости в здании.  

А вот второму жилому комплексу повезло меньше. Теперь за возможность использовать интересующее их название они должны будут выплатить ТЦ «Горизонту» 3,5 миллиона рублей — по полмиллиона ежегодно до конца 2029 года в качестве компенсации. 

Производство по делу было прекращено в пятницу, 16 декабря, определение приступило к немедленному исполнению, однако все еще может быть обжаловано в кассации Арбитражного суда Северо-Кавказского округа. 

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