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Папа Римский назвал конфликт на Украине «мировой войной»

Сегодня, 12:42
Фото: wikipedia.org
Папа Римский Франциск полагает, что конфликт на Украине закончится не скоро.

Папа Римский Франциск заявил, что военный конфликт на Украине можно считать «мировой войной». Поэтому его скорого окончания ждать не стоит. Понтифик обеспокоен глобальным характером военного противостояния и вовлеченностью в него сразу нескольких сторон, сообщают «Новые известия».

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Также он призвал верующих быть скромными в праздновании Рождества, а сэкономленные деньги отправить на помощь украинцам.

Напомним, ранее сообщалось, что Папа Римский может посетить Донбасс весной 2023 года. Однако окончательное решение о поездке пока не принято.

Тем временем ростовский митрополит Меркурий заявил, что грехи вызывают проблемы со здоровьем. Для того чтобы избавиться от немощности, священнослужитель призвал молиться.

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