Папа Римский Франциск заявил, что военный конфликт на Украине можно считать «мировой войной». Поэтому его скорого окончания ждать не стоит. Понтифик обеспокоен глобальным характером военного противостояния и вовлеченностью в него сразу нескольких сторон, сообщают «Новые известия».
Также он призвал верующих быть скромными в праздновании Рождества, а сэкономленные деньги отправить на помощь украинцам.
Напомним, ранее сообщалось, что Папа Римский может посетить Донбасс весной 2023 года. Однако окончательное решение о поездке пока не принято.
Тем временем ростовский митрополит Меркурий заявил, что грехи вызывают проблемы со здоровьем. Для того чтобы избавиться от немощности, священнослужитель призвал молиться.