Папа Римский Франциск заявил, что военный конфликт на Украине можно считать «мировой войной». Поэтому его скорого окончания ждать не стоит. Понтифик обеспокоен глобальным характером военного противостояния и вовлеченностью в него сразу нескольких сторон, сообщают «Новые известия».