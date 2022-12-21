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Устранить прорыв трубы на Орбитальной в Ростове-на-Дону мешают ларьки

Сегодня, 09:28
Фото: Ростовский Водоканал/vk.com
Устранить прорыв трубы на Орбитальной в Ростове-на-Дону мешают ларьки
В Ростове-на-Дону произошла коммунальная авария из-за прорыва трубы на улице Орбитальной.

Dоntr пишет, что устранить аварийную ситуацию мешают ларьки. Ранее Ростовводоканал просил их убрать, так как находиться здесь они не должны. 

Отмечается, что владельцы павильонов на контакт не идут. Пользователи в соцсетях оказались недовольны сложившейся ситуацией.

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«Там уже почти месяц течет вода. Сейчас из-за морозов она начала замерзать и образуются наледи», — заявляют горожане.

«На Орбитальной постоянно какие-то катаклизмы», — пишут местные жители. Также они предложили обратиться в прокуратуру.

Ранее появилась информация, что оставшимся без воды жителям Ростовской области для питья привозят мутную жижу.

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