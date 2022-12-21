Dоntr пишет, что устранить аварийную ситуацию мешают ларьки. Ранее Ростовводоканал просил их убрать, так как находиться здесь они не должны.
Отмечается, что владельцы павильонов на контакт не идут. Пользователи в соцсетях оказались недовольны сложившейся ситуацией.
«Там уже почти месяц течет вода. Сейчас из-за морозов она начала замерзать и образуются наледи», — заявляют горожане.
«На Орбитальной постоянно какие-то катаклизмы», — пишут местные жители. Также они предложили обратиться в прокуратуру.
Ранее появилась информация, что оставшимся без воды жителям Ростовской области для питья привозят мутную жижу.