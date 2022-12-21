Он поручил создать рабочую группу по обеспечению взаимодействия органов власти и организаций по вопросам мобилизации, соцзащиты граждан. Речь идет о людях, которые участвуют в спецоперации, а также члены их семьи.
В состав группы вошли депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий и сенатор от донского региона Ирина Рукавишникова.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону мобилизовали более тысячи человек. Для всех предусмотрены выплаты, а какие именно, читайте в материале RostovGazeta.
До этого отсрочку от уплаты арендной платы получили мобилизованные из Ростовской области.