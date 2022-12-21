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В рабочую группу по мобилизации и поддержке участников на СВО вошли ростовчане

Сегодня, 14:26
Фото: Минобороны РФ
В рабочую группу по мобилизации и поддержке участников на СВО вошли ростовчане
В рабочую группу по мобилизационной подготовке включили двух жителей Ростова-на-Дону, говорится в распоряжении президента Владимира Путина.

Он поручил создать рабочую группу по обеспечению взаимодействия органов власти и организаций по вопросам мобилизации, соцзащиты граждан. Речь идет о людях, которые участвуют в спецоперации, а также члены их семьи. 

В состав группы вошли депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий и сенатор от донского региона Ирина Рукавишникова. 

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Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону мобилизовали более тысячи человек. Для всех предусмотрены выплаты, а какие именно, читайте в материале RostovGazeta

До этого отсрочку от уплаты арендной платы получили мобилизованные из Ростовской области. 

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