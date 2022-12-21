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В Ростовской области закупят алкотестеры на 19,5 миллиона рублей

Сегодня, 10:19
Фото: 32.мвд.рф
В Ростовской области закупят алкотестеры на 19,5 миллиона рублей
В Ростовской области на покупку 199 алкотестеров выделили 19,5 миллиона рублей, информация об этом появилась на портале государственных тендеров.

В ФКУ Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения МВД России объявило конкурс для поиска поставщика алкотестеров. 

Начальная сумма контракта составляет 19,5 миллиона рублей. На эти средства необходимо поставить 199 анализаторов алкоголя в выдыхаемом воздухе.

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Все они должны быть изготовлены не раньше 2022 года и уметь работать в том числе от аккумулятора, иметь кабель подключения к ПК, необходимое программное обеспечение, принтер, инфракрасный оптико-абсорбционный метод определения наличия паров этанола. Устройства необходимо поставить в Ростов-на-Дону в СКБХР ФКУ «СКОУМТС МВД России» до 31 марта 2023 года. 

Поставщика выберут уже 29 декабря.

Ранее адвокат нарушителя уничтожила чек алкотестера, чтобы защитить клиента от наказания, и сама стала фигурантом дела. 

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