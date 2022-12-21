В ФКУ Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения МВД России объявило конкурс для поиска поставщика алкотестеров.
Начальная сумма контракта составляет 19,5 миллиона рублей. На эти средства необходимо поставить 199 анализаторов алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Все они должны быть изготовлены не раньше 2022 года и уметь работать в том числе от аккумулятора, иметь кабель подключения к ПК, необходимое программное обеспечение, принтер, инфракрасный оптико-абсорбционный метод определения наличия паров этанола. Устройства необходимо поставить в Ростов-на-Дону в СКБХР ФКУ «СКОУМТС МВД России» до 31 марта 2023 года.
Поставщика выберут уже 29 декабря.
Ранее адвокат нарушителя уничтожила чек алкотестера, чтобы защитить клиента от наказания, и сама стала фигурантом дела.