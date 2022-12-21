Все они должны быть изготовлены не раньше 2022 года и уметь работать в том числе от аккумулятора, иметь кабель подключения к ПК, необходимое программное обеспечение, принтер, инфракрасный оптико-абсорбционный метод определения наличия паров этанола. Устройства необходимо поставить в Ростов-на-Дону в СКБХР ФКУ «СКОУМТС МВД России» до 31 марта 2023 года.