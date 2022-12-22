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Голубев рассказал Матвиенко, как будет развивать Ростовскую область в 2023 году

Сегодня, 10:16
Фото: donland.ru
Губернатор Василий Голубев обсудил с Валентиной Матвиенко развитие Ростовской области
Встреча главы Ростовской области Василия Голубева и председателя Совфеда РФ Валентины Матвиенко прошла в Москве, сообщается на сайте регионального правительства.

Василий Голубев доложил Валентине Матвиенко об итогах социально-экономического развития Ростовской области в 2022 году. Речь, в том числе шла, о выполнении дорожной карты по развитию города Таганрога как туристического центра. Дело в том, что ранее Валентина Матвиенко дала ряд важных поручений рабочей группе, занимающейся этим вопросом.

Глава Совфеда акцентировала внимание на первостепенной важности строительства в Таганроге больницы скорой медицинской помощи, реконструкции Пушкинской набережной и ремонта системы системы водоснабжения.

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Губернатор Ростовской области заверил, что все поручения Матвиенко будут выполнены. На них уже выделены средства из областного бюджета.

Ранее Василий Голубев ввел транспортные ограничения в Ростовской области из-за спецоперации.

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