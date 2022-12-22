Василий Голубев доложил Валентине Матвиенко об итогах социально-экономического развития Ростовской области в 2022 году. Речь, в том числе шла, о выполнении дорожной карты по развитию города Таганрога как туристического центра. Дело в том, что ранее Валентина Матвиенко дала ряд важных поручений рабочей группе, занимающейся этим вопросом.