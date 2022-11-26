Вечером пятницы, 25 ноября, подвели итоги политической премии “Гамбургский счет”. Недавно сообщалось, что глава донского правительства вошел в число номинантов на премию губернатор года вместе с коллегами из Вологодской и Белгородской областей, Приморского края и ЯНАО.
В конечном итоге обладателем награды стал губернатор другого приграничного региона России Вячеслав Гладков, глава Белгородской области. Тем временем Василий Голубев стал обладателем спецприза за стабильную эффективность своей работы, в этот же день его наградили медалью за вклад в оборону Российской Федерации.
Напомним, ранее ростовчанин, проживающий в Белгородской области, рассказал, как люди живут под обстрелами.