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Глава Ростовской области Василий Голубев уступил в гонке за звание губернатора года

Сегодня, 12:25
Фото: donland.ru
Губернатор Ростовской области уступил звание лучшего главы региона коллеге из Белгородской области, об этом сообщили в Telegram-канале Polittech.

Вечером пятницы, 25 ноября, подвели итоги политической премии “Гамбургский счет”. Недавно сообщалось, что глава донского правительства вошел в число номинантов на премию губернатор года вместе с коллегами из Вологодской и Белгородской областей, Приморского края и ЯНАО.

Глава в Ростовской области Василий Голубев номинирован на звание губернатора года
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В конечном итоге обладателем награды стал губернатор другого приграничного региона России Вячеслав Гладков, глава Белгородской области. Тем временем Василий Голубев стал обладателем спецприза за стабильную эффективность своей работы, в этот же день его наградили медалью за вклад в оборону Российской Федерации.

Напомним, ранее ростовчанин, проживающий в Белгородской области, рассказал, как люди живут под обстрелами. 

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